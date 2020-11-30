"Івано-Франківськгаз Збут" пропонує боржникам укласти договори реструктуризації

З початком опалювального сезону ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" фіксує тенденцію до росту заборгованості за спожитий природній газ. Компанія пропонує клієнтам-боржникам укласти договори реструктуризації.

Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгаз Збуту".

Станом на другу декаду листопада загальна заборгованість клієнтів перед компанією становить понад 447 млн гривень. З них борг населення – 436,24 млн гривень, промислових підприємств – 3,88 млн гривень, ще понад 6 млн боргують бюджетні та релігійні організації області.

"Якщо на початок осені за газ боргував майже кожен другий мешканець області, то уже в листопаді частка боржників зросла до 60%. Як показує досвід нашого спілкування з боржниками, інколи люди ними стають піддавшись на популістські заяви окремих політиків, нібито під час карантину можна не сплачувати за комунальні послуги. Насправді, на період карантину для компаній, що забезпечують комфорт в оселях, діє заборона нараховувати боржнику штраф та пеню. Також заборонено припиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх несплати або оплати в неповному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Водночас перед споживачем залишається обов’язок розраховуватися за спожиту послугу, в іншому випадку кошти з нього можуть бути стягнені в судовому порядку.

"Під час карантину єдиний дієвий спосіб впливу на злісних неплатників - це суд. За останні тижні ми вже розіслали понад десять тисяч листів-нагадувань про необхідність сплатити борг за блакитне паливо", - розповів директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

Невчасна оплата комунальних послуг – це ще й ризик залишитись без державної допомоги у вигляді субсидії. В питанні надання субсидій відбулися певні зміни. Про це, зокрема, в інтерв’ю місцевим ЗМІ повідомив заступник директора департаменту - начальник управління соціального захисту населення Івано-Франківської ОДА Степан Микицей. За його словами, тепер підставою для припинення отримання субсидії є борг у понад 340 гривень за 1 місяць. При цьому субсидію скасовують лише на послугу за яку боргуєш, а не на всю комуналку.

За словами компанії, якщо заборгованість виникла, а одразу її погасити немає фінансової можливості, виходом стане договір реструктуризації боргу.

"Заборгованість реструктуризується на строк до 12 місяців залежно від суми заборгованості та рівня сукупного доходу на дату реструктуризації. Зазвичай заборгованість необхідно погашати рівними частинами, а розмір першого внеску складає від 30 до 50 відсотків. Як правильно оформити заяву та інші деталі можна уточнити в Контакт-центрі за телефоном 0342 76 63 04", - говорить начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Леся Хараїм.

Зважаючи на зростання захворюваності на COVID-19, компанія рекомендує уникати місць масового скупчення людей та оплачувати рахунки за газ дистанційно.

"Для клієнтів працюють онлайн сервіси сайту 104.ua: Особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Окрім того, розроблена експрес-реєстрація, яка дозволяє створити Особистий кабінет на сайті 104.ua всього за один дзвінок. Для цього потрібно зателефонувати до Контакт-центру за номером 067 65-65-104 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є в платіжці кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач у СМС отримає логін та пароль до нього", - йдеться у повідомленні.