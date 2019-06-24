"Ивано-Франковскгаз Сбыт" перечислил неиспользованные субсидии на 70 млн гривен

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В течение отопительного сезона 2018-2019 субсидию на газ в Ивано-Франковской области получили 124 тыс. потребителей

ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" перечислил в государственный бюджет почти 70 млн гривен неиспользованных субсидий. Это государственные средства, которые сэкономили 32 тыс. клиентов компании в течение отопительного сезона 2018-2019 гг. Сделать такой перерасчет "Ивано-Франковскгаз Сбыт" обязал Кабинет Министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение отопительного сезона 2018-2019 гг. субсидию в безналичной форме на газ в Ивано-Франковской области получили 124 тыс. потребителей, на общую сумму 626 млн гривен. В начале мая неиспользованные субсидии на сумму почти 70 млн гривен остались на 32 тыс. лицевых счетах потребителей, которые сэкономили государственные средства. Согласно постановлению Кабинета министров, "Ивано-Франковскгаз Сбыт" перечислил остатки в государственный бюджет.

"В этом году на счетах наших потребителей, после окончания отопительного сезона,осталось в четыре раза меньше средств субсидии, чем в прошлом году. Такое уменьшение неиспользованной госпомощи связано с монетизацией части субсидиантам государственной помощи с 1 февраля 2019 года", - говорит директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

Списки субсидиантов с указанием суммы неиспользованной субсидии газопоставляющая компания передала управлением по вопросам социальной защиты населения в бумажном и электронном виде. Информацию о состоянии лицевого счета после перерасчета субсидии, потребители "Ивано-Франковскгаз Сбыт" могут узнать в личном кабинете на сайте 104.ua или непосредственно со счетов.

"Вместе с тем, если часть клиентов-субсидиантов экономит голубое топливо, другая – накапливает долги. Поэтому "Ивано-Франковскгаз Сбыт" также предоставил структурным подразделениям по вопросам соцзащиты населения списки потребителей-должников. Напоминаем, в случае имеющейся просроченной свыше месяц задолженность, общая сумма которой превышает 340 гривен, жилищная субсидия на следующий сезон не назначается", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, если в течение двух месяцев с даты получения уведомления об отказе в назначении жилищной субсидии на следующий сезон потребитель документально подтвердит уплату задолженности или заключить договор о ее реструктуризации – жилищная субсидия будет восстановлена.