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"Івано-Франківськгаз Збут" перерахував невикористані субсидії на 70 млн гривень

Новини » Енергетика    24.06.2019 - 16:22
"Івано-Франківськгаз Збут" перерахував невикористані субсидії на 70 млн гривень
Ілюстративне фото (dtek.com)

Протягом опалювального сезону 2018-2019 субсидію на газ в Івано-Франківській області отримали 124 тис. споживачів

ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" перерахував до державного бюджету майже 70 млн гривень невикористаних субсидій. Це державні кошти, які зекономили 32 тис. клієнтів компанії протягом опалювального сезону 2018-2019 рр.  Зробити такий перерахунок "Івано-Франківськгаз Збут" зобов’язав  Кабінет Міністрів України. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Протягом опалювального сезону 2018-2019 рр. субсидію в безготівковій формі на газ в Івано-Франківській області отримали 124 тис. споживачів, на загальну суму 626 млн гривень.  На початку травня невикористані субсидії на суму майже 70 млн гривень залишились на 32 тис. особових рахунках споживачів, які  зекономили державні кошти. Згідно постанови Кабінету міністрів,  "Івано-Франківськгаз Збут" перерахував залишки до державного бюджету.  

"Цього року на рахунках наших споживачів, після закінчення опалювального сезону,залишилося  у чотири рази менше коштів субсидії, ніж минулого року. Таке зменшення невикористаної держдопомоги пов’язано із монетизацією частині субсидентам державної допомоги з 1 лютого 2019 року", - каже директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

Списки субсидіантів із зазначенням суми невикористаної субсидії газопостачальна компанія передала управлінням з питань соціального захисту населення в паперовому та електронному вигляді. Інформацію про стан особового рахунку після перерахунку субсидії, споживачі " Івано-Франківськгаз Збут " можуть дізнатися в особистому кабінеті на сайті 104.ua чи безпосередньо з рахунків.

"Разом з тим, якщо частина клієнтів-субсидентів економить блакитне паливо, інша – накопичує борги. Тому "Івано-Франківськгаз Збут" також надав структурним підрозділам з питань соцзахисту населення списки споживачів-боржників. Нагадуємо, у випадку наявної простроченої понад місяць заборгованість, загальна сума якої перевищує 340 гривень, житлова субсидія на наступний сезон не призначається", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон споживач документально підтвердить сплату заборгованості або укладе договір про її реструктуризацію – житлова субсидія буде поновлена.

"Запоріжгаз Збут" досяг рекордного рівня розрахунків населення за газ "Сумигаз Збут" та "Ощадбанк" дійшли згоди щодо перерахування коштів субсидій
Новини України Івано-Франківськгаз
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