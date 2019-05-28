"Ивано-Франковскгаз Сбыт": в области установлены две цены на газ

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Цена газа теперь будет меняться ежемесячно

С мая в Ивано-Франковской области действуют две цены на газ. В области (за исключением Тысменицы) потребители будут платить в мае 8,41205 гривен за куб. м, а в июне – 8,79212 гривен за куб. м. В то время как в Тысменице – 8,40893 гривен за куб. м и 8,78900 гривен за куб. м. соответственно. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

"Разница в цене обусловлена решением НКРЭКУ относительно введения для дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" – АО "Укртрансгаз", единого тарифа на транспортировку газа - 157,19 гривен за тыс. куб. м (без НДС). Это в 8 раз больше, чем было до этого. Именно из-за изменения этого тарифа с 1 мая каждый регион получает свою цену газа для населения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, таким образом, НКРЭКУ отменила постановление об установлении общего тарифа на доставку природного газа. Общий тариф на доставку состоял из тарифа на транспортировку для "Укртрансгаза" и тарифа на распределение для операторов ГРС (облгазов).

"До 1 мая тарифы на транспортировку и распределение во всех областях были разные, но в совокупности стоимость доставки была одинаковая. Например, на территории лицензионной деятельности "Тысменицагаз" тариф на распределение распределительными сетями составлял 710,50 (без НДС) гривен за тыс. куб. м, магистральными (тариф "Укртрансгаз") - 22,20 (без НДС) гривен за тыс. куб. м. В то время, как на территории лицензионной деятельности "Ивано-Франковскгаза" - 713,10 гривен за тыс. куб. м и 19,60 гривен за тыс. куб. м соответственно. Как видим, тарифы на распределение и транспортировку разные, но совокупно тариф на доставку газа был одинаков - 732,70 гривен за тыс. куб. м", - рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

В пресс-службе также подчеркнули, что цена газа теперь будет меняться ежемесячно.

"Каждый месяц НАК "Нафтогаз Украины" должен направлять на адрес ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт", как поставщика со специальными обязанностями, дополнительные соглашения с оптовой ценой на газ. Именно она определяет, какой будет конечная цена на газ для населения", - говорится в сообщении.