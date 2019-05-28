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"Івано-Франківськгаз Збут": в області встановлено дві ціни на газ

Новини » Енергетика    28.05.2019 - 11:51
"Івано-Франківськгаз Збут": в області встановлено дві ціни на газ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Ціна газу тепер змінюватиметься щомісячно

З травня у Івано-Франківській області діють дві ціни на газ. В області (за винятком Тисмениці) споживачі сплачуватимуть у травні 8,41205 гривень за куб. м, а в червні – 8,79212 гривень за куб. м.  В той час як  у Тисмениці – 8,40893 гривень за  куб. м та 8,78900 гривень за  куб. м.  відповідно. Про це повідомляє прес-служба  "Івано-Франківськгаз Збуту".

"Різниця у ціні обумовлена рішенням НКРЕКП щодо запровадження для дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" – АТ "Укртрансгаз", єдиного тарифу на транспортування газу - 157,19 гривень за тис. куб. м (без ПДВ). Це у 8 раз більше, ніж було до цього. Саме через зміну цього тарифу з 1 травня кожен регіон отримує свою ціну газу для населення", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, таким чином, НКРЕКП скасувала постанову про встановлення загального тарифу на доставку природного газу. Загальний тариф на доставку складався з тарифу на транспортування для "Укртрансгазу" та тарифу на розподіл для операторів ГРМ (облгазів).

"До 1 травня тарифи на транспортування та розподіл в усіх областях були різні, але в сукупності вартість доставки була однакова.  Наприклад, на території ліцензійної діяльності "Тисменицягаз" тариф на  розподіл розподільними мережами складав 710,50 (без ПДВ) гривень за тис. куб. м,  магістральними (тариф "Укратрансгаз") - 22,20 (без ПДВ) гривень за тис. куб. м. В той час, як на території ліцензійної діяльності "Івано-Франківськгазу" -  713,10 гривень за тис. куб. м та 19,60 гривень за тис. куб. м відповідно. Як бачимо, тарифи на розподіл і транспортування різні, але сукупно тариф на доставку  газу був однаковий -  732,70 гривень за тис. куб. м",  - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

У прес-службі також підкреслили, що ціна газу тепер змінюватиметься щомісячно.

"Кожного місяця  НАК "Нафтогаз України" повинен надсилати  на адресу ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут", як постачальника із спеціальними обов’язками, додаткові угоди з оптовою ціною на газ. Саме вона визначає, якою буде кінцева ціна на газ для населення", - йдеться у повідомленні.

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