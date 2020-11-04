"Ивано-Франковскгаз Сбыт": небытовые потребители потеряют "универсальную услугу"

Газовый вентиль (УНИАН)

С 1 января 2021 года бюджетные организации области, а также небытовые потребители с договорной мощностью от 50 до 150 кВт потеряют право на получение универсальной услуги. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

До 31 декабря 2020 года бюджетные учреждения, бытовые и малые небытовые потребители имели гарантированное право быть обеспеченными электрической энергией. При этом поставки такой энергии осуществлялось им по розничным ценам, установленным НКРЭКУ в соответствии с утвержденной ею методикой. Это называется "универсальная услуга".

"До 31 декабря текущего года в соответствии с положениями пункта 13 раздела XVII Закона Украины "О рынке электрической энергии" (далее – Закон) универсальные услуги, кроме бытовых и малых небытовых потребителей мощностью до 50 кВт, предоставляются поставщиком таких услуг также бюджетным учреждениям независимо от размера договорной мощности и другим потребителям, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт Таким образом, уже с 1 января 2021 г. право на получение универсальной услуги будут только бытовые потребители и малые небытовые потребители с мощностью до 50 кВт", - говорится в сообщении Регулятора.

По словам пресс-службы "Ивано-Франковскгаз Сбыта" это означает, что с 1 января 2021 года бюджетные организации, малый и средний бизнес будут покупать электроэнергию по рыночным ценам.

"НКРЭКУ уже рекомендовала поставщикам универсальных услуг проинформировать указанных потребителей о прекращении предоставления универсальной услуги с начала следующего года, а также о процедуре смены поставщика электричества в определенном действующим законодательством порядке", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что "Ивано-Франковскгаз Сбыт" в начале лета получил лицензию (утверждена постановлением НКРЭКУ №1248 от 30.06.2020 г.) на осуществление деятельности по поставке электроэнергии юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям и готов предложить потребителям гибкие цены, будут определяться на основе рыночных механизмов и объемов потребления, а не фиксированных тарифов.

"Ивано-Франковскгаз Сбыт" предлагает индивидуальный подход к расчету цены каждого клиента. Покупая газ и электроэнергию у одного надежного поставщика, который уже 5 лет работает на энергетическом рынке Прикарпатья, вы економитимете время и операционные расходы, возникающие при параллельной работе с различными поставщиками. Выбрав нас клиент получит персонального менеджера по газу и электроэнергии", - отметил директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

В НКРЭКУ также обращают внимание, что в случае не избрания потребителями до 31 декабря 2020 г. электропоставщику по свободным ценам, поставки электроэнергии на их объекты будет осуществляться на основании договорных отношений с поставщиком "последней надежды", однако не более 90 дней от даты прекращения предварительного договора.