"Івано-Франківськгаз Збут": непобутові споживачі втратять "універсальну послугу"

Газовий вентиль (УНІАН)

З 1 січня 2021 року бюджетні організації області, а також непобутові споживачі з договірною потужністю від 50 до 150 кВт втратять право на отримання універсальної послуги. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

До 31 грудня 2020 року бюджетні установи, побутові та малі непобутові споживачі мали гарантоване право бути забезпечені електричною енергією. При цьому постачання такої енергії здійснювалось їм за роздрібними цінами, встановленими НКРЕКП відповідно до затвердженої нею методики. Це називається "універсальна послуга".

"До 31 грудня поточного року згідно з положеннями пункту 13 розділу XVII Закону України "Про ринок електричної енергії" (далі – Закон) універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів потужністю до 50 кВт, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. Таким чином, уже з 1 січня 2021 р. право на отримання універсальної послуги матимуть лише побутові споживачі та малі непобутові споживачі з потужністю до 50 кВт", - говориться у повідомленні Регулятора.

За словами прес-служби "Івано-Франківськгаз Збуту" це означає, що з 1 січня 2021 року бюджетні організації, малий та середній бізнес будуть купувати електроенергію за ринковими цінами.

"НКРЕКП уже рекомендувала постачальникам універсальних послуг проінформувати вказаних споживачів про припинення надання універсальної послуги з початку наступного року, а також про процедуру зміни електропостачальника у визначеному чинним законодавством порядку", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що "Івано-Франківськгаз Збут" на початку літа отримав ліцензію (затверджена постановою НКРЕКП №1248 від 30.06.2020р.) на здійснення діяльності з постачання електроенергії юридичним особам та фізичним особам-підприємцям і готовий запропонувати споживачам гнучкі ціни, що визначатимуться на основі ринкових механізмів і обсягів споживання, а не фіксованих тарифів.

"Івано-Франківськгаз Збут" пропонує індивідуальний підхід до розрахунку ціни кожного клієнта. Купуючи газ та електроенергію в одного надійного постачальника, який уже 5 років працює на енергетичному ринку Прикарпаття, ви економитимете час та операційні витрати, що виникають при паралельній роботі із різними постачальниками. Обравши нас клієнт отримає персонального менеджера із газу та електроенергії", - зазначив директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

У НКРЕКП також звертають увагу, що у разі не обрання споживачами до 31 грудня 2020 р. електропостачальника за вільними цінами, постачання електричної енергії на їх об’єкти буде здійснюватися на підставі договірних відносин з постачальником "останньої надії", однак не більше 90 днів від дати припинення попереднього договору.