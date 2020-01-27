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"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 60 тыс. потребителей получают монетизированные льготы

Новости » Энергетика     27.01.2020 - 15:06
"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 60 тыс. потребителей получают монетизированные льготы
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Средства государственной помощи получают льготники, а не газоснабжающие компании

С октября 2019 года более 60 тыс. потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыта" получают монетизированные льготы на газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Суммы льгот рассчитывают структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения. По словам пресс-службы, газоснабжающая компания "Ивано-Франковскгаз Сбыт" не влияет на начисление или назначения государственной помощи на газ.

"Государственная помощь поступает потребителям двумя способами: наличными на счет льготника в уполномоченном банке или безналично на счета в "Ощадбанке". В связи с этим, начисление платежей за потребленный газ, начиная с октября, осуществляется в полном объеме, без учета государственной помощи, которая предоставляется льготнику", - рассказывает руководитель отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

Потребители, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, получают государственную помощь через банк или почту. Такие льготники, а это около 5 тыс. прикарпатцев, должны самостоятельно оплачивать счет за газ в полном объеме. Остальные потребители получают средства монетизированной льготы безналично на счета в "Ощадбанке". Они, как и раньше, оплачивают часть платежа, а сумму льготы "Ивано-Франковскгаз Сбыта" за них перечислит "Ощадбанк". Именно банк отвечает за своевременное перечисление средств монетизированной помощи.

"Ответственными за обеспечение учета льготников, внесения достоверных и полных данных Единого государственного автоматизированного реестра лиц, которые имеют право на льготы, являются органы социальной защиты населения. А обязанность ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" - обработка уже предоставленных ими списков льготников и в предоставлении ежемесячной информации о начисленных суммах за потребленные услуги в предыдущем месяце и общие суммы к уплате", - говорится в сообщении.

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