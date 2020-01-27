"Івано-Франківськгаз Збут": 60 тис. споживачів отримують монетизовані пільги

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Кошти державної допомоги отримують пільговики, а не газопостачальні компанії

З жовтня 2019 року більше 60 тис. споживачів "Івано-Франківськгаз Збуту" отримують монетизовані пільги на газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Суми пільг розраховують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. За словами прес-служби, газопостачальна компанія "Івано-Франківськгаз Збут" не впливає на нарахування чи призначення державної допомоги на газ.

"Державна допомога надходить споживачам двома способами: готівкою на рахунок пільговика в уповноваженому банку або безготівково на рахунки в "Ощадбанку". У зв’язку з цим, нарахування платежів за спожитий газ, починаючи з жовтня, здійснюється у повному обсязі, без врахування державної допомоги, яка надається пільговику", - розповідає керівник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Леся Хараїм.

Споживачі, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, отримують державну допомогу через банк чи пошту. Такі пільговики, а це близько 5 тис. прикарпатців, мають самостійно оплачувати рахунок за газ в повному обсязі. Решта споживачів отримують кошти монетизованої пільги безготівково на рахунки в "Ощадбанку". Вони, як і раніше, сплачують частину платежу, а суму пільги "Івано-Франківськгаз Збуту" за них перерахує "Ощадбанк". Саме банк відповідає за своєчасне перерахування коштів монетизованої допомоги.

"Відповідальними за забезпечення обліку пільговиків, внесення достовірних та повних даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги є органи соціального захисту населення. А обов’язок ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" - опрацювання вже наданих ними списків пільговиків та в наданні щомісячної інформації про нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці та загальні суми до сплати", - йдеться у повідомленні.