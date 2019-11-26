"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 60 тыс. клиентов платят за газ онлайн

Иллюстративное фото (пресс-служба "Ивано-Франковскгаз Сбыта")

Оплатить за газ онлайн можно через сервисы газовой компании

Более 60 тыс. клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" с начала года уплатили за потребленный газ с помощью онлайн-платежей. За аналогичный период прошлого года количество онлайн плательщиков составляла 40 тыс. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для пользователей Личного кабинета 104.ua сейчас доступны платформы для оплаты за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone и EasyPay.

"Ежемесячно увеличивается количество пользователей, которые платят за газ онлайн. В свою очередь, мы расширяем наши онлайн-сервисы. Для удобства клиентов, теперь скачать электронный счет в формате PDF можно не только через личный кабинет, но и через Viber чат-бот - 7104ua", - рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

В пресс-службе отметили, что оплатить за газ онлайн можно через сервисы газовой компании. "Не нужно вводить лицевой счет или реквизиты компании. Проще всего это сделать через личный кабинет на сайте 104.ua или войти в свой аккаунт с мобильного приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light. Кроме того, произвести оплату за потребленный газ клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" могут и с помощью чат-бота "7104ua" в Viber. Там есть возможность платить за голубое топливо сразу по 5 лицевых счетах", - говорится в сообщении.

Размер комиссии при проведении платежей определяется непосредственно платежной системой и не зависит от поставщика. В пресс-службе напомнили, что для пользователей сервисов ApplePay и Masterpass уже второй месяц продолжается акция – они могут оплатить за газ без комиссии. Больше половины потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыт" предпочитают оплаты за газ именно через онлайн сервисы компании.