"Івано-Франківськгаз Збут": 60 тис. клієнтів сплачують за газ онлайн

Ілюстративне фото (прес-служба "Івано-Франківськгаз Збуту")

Сплатити за газ онлайн можна через сервіси газової компанї

Понад 60 тис. клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" від початку року сплатили за спожитий газ за допомогою онлайн-платежів. За аналогічний період минулого року кількість онлайн платників становила 40 тис. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Для користувачів Особистого кабінету 104.ua зараз доступні платформи для оплати за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone та EasyPay.

"Щомісячно збільшується кількість користувачів, які сплачують за газ онлайн. У свою чергу, ми розширюємо наші онлайн-сервіси. Для зручності клієнтів, тепер завантажити електронний рахунок у форматі PDF можна не тільки через особистий кабінет, а й через Viber чат-бот - 7104ua", - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

У прес-службі зазначили, що сплатити за газ онлайн можна через сервіси газової компанї. "Не потрібно вводити особовий рахунок чи реквізити компанії. Найпростіше це зробити через особистий кабінет на сайті 104.ua або увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку 104 Mobile чи 104 Mobile Light. Окрім того, здійснити оплату за спожитий газ клієнти "Івано-Франківськгаз Збуту" можуть і за допомогою чат-боту "7104ua" у Viber. Там є можливість сплачувати за блакитне паливо одразу по 5 особових рахунках", - йдеться у повідомленні.

Розмір комісії при проведенні платежів визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від постачальника. У прес-службі нагадали, що для користувачів сервісів ApplePay та Masterpass вже другий місяць триває акція – вони можуть сплатити за газ без комісії. Більше половини споживачів "Івано-Франківськгаз Збут" надають перевагу оплати за газ саме через онлайн сервіси компанії.