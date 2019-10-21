ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 30% клиентов пользуются Личным кабинетом

Новости » Энергетика    21.10.2019 - 14:17
"Ивано-Франковскгаз Сбыт": 30% клиентов пользуются Личным кабинетом
Иллюстративное фото (УНИАН)

Преимущества онлайн-сервиса оценили уже 133 тыс. потребителей компании

Каждый второй потребитель природного газа в Ивано-Франковской области решает газовые вопросы через Личный кабинет. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт".

"Благодаря дистанционным сервисам, прикарпатцы могут заплатить за потребленный газ, передать показания счетчика и узнать баланс не посещая офисы газовой компании. С 15 октября участники акции "Моя энергонезависимость" через Личный кабинет имеют возможность управлять своим запасом газа", - говорится в сообщении.

В онлайн-кабинете клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" имеют возможность не только платить за потребленный газ и передавать показания, но и просмотреть историю своих расчетов, скачать счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, а также записаться на прием к руководителям газовой компании. Для участников акции "Моя энергонезависимость" введена дополнительная функция.

"С 15 октября потребители, которые приобрели газ в рамках акции "Моя энергонезависимость", могут через Личный кабинет самостоятельно выбрать период, в который они будут использовать закупленный энергоресурс. Это позволит им экономить на оплате за газ, выбирая для себя ресурс по выгодной на этот момент цене. Для этого достаточно заполнить заявку через Личный кабинет в течение текущего месяца потребления природного газа, до последнего числа включительно", – рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

Для владельцев нескольких лицевых счетов (квартир) разработаны паблик-аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light.

"Они разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу пятью лицевыми счетами. Это удобно когда клиент ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" имеет более одного лицевого счета или помогает в газовых вопросах своим родным", - говорится в сообщении.

Работает онлайн-сервис и для коммерческих потребителей. В конце прошлого года заработал Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

На подготовку к отопительному сезону "Николаевгаз" направил около 9 млн грн В "Харьковгазе" рассказали, как распределят средства из нового тарифа
Новости Украины Ивано-Франковскгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь