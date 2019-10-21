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"Івано-Франківськгаз Збут": 30% клієнтів користуються Особистим кабінетом

Новини » Енергетика    21.10.2019 - 14:17
"Івано-Франківськгаз Збут": 30% клієнтів користуються Особистим кабінетом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Переваги онлайн-сервісу оцінили уже 133 тис. споживачів компанії

Кожен другий споживач природного газу у Івано-Франківській області вирішує газові питання через Особистий кабінет. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут".

"Завдяки дистанційним сервісам, прикарпатці можуть заплатити за спожитий газ, передати показання лічильника та дізнатися баланс не відвідуючи офіси газової компанії. З 15 жовтня учасники акції "Моя енергонезалежність" через Особистий кабінет мають можливість керувати своїм запасом газу", - йдеться у повідомленні.

В онлайн-кабінеті клієнти "Івано-Франківськгаз Збуту" мають можливість не лише сплачувати за спожитий газ і передавати показання, а й переглянути історію своїх розрахунків, завантажити рахунок, дізнатися ціну природного газу чи звернутися до фахівців газової компанії з питанням, а також записатися на прийом до керівників газової компанії. Для учасників акції "Моя енергонезалежність" введена додаткова функція.

"З 15 жовтня споживачі, які придбали газ у рамках акції "Моя енергонезалежність", можуть через Особистий кабінет самостійно обрати період, в який вони будуть використовувати закуплений енергоресурс. Це дозволить їм економити на оплаті за газ, обираючи для себе ресурс по вигідній на цей момент ціні. Для цього достатньо заповнити заявку через Особистий кабінет протягом поточного місяця споживання природного газу, до його останнього числа включно", – розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

Для власників кількох особових рахунків (помешкань) розроблені паблік-акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та мобільний додаток до iPhone 104 Mobile Light.

"Вони розроблені таким чином, аби споживач мав змогу користуватись одразу п’ятьма особовими рахунками. Це зручно коли клієнт ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" має більше одного особового рахунку або допомагає в газових питаннях своїм рідним", - йдеться у повідомленні.

Працює онлайн-сервіс і для комерційних споживачів. Наприкінці минулого року запрацював Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту".

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