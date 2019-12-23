"Ивано-Франковскгаз" получил государственный сертификат на калибровку счетчиков

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Лаборатория "Ивано-Франковскгаза" работает на природном газе

Единственная в Украине лаборатория АО "Ивано-Франковскгаз" для поверки и калибровки счетчиков на природном газе получила сертификат от Министерства экономического развития и торговли. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Теперь все заводы-производители промышленных счетчиков могут проверить метрологические характеристики приборов в Украине (в рабочих условиях эксплуатации) согласно Европейских норм и правил. Больше нет необходимости тратить большие средства и везти счетчики за границу на калибровку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ноябре 2019 года лаборатория "Ивано-Франковскгаза" для поверки и калибровки счетчиков на природном газе подтвердила свою аккредитацию. Министерство экономического развития и торговли предоставило лаборатории сертификат калибровки научного метрологического центра. В отличие от других лабораторий, которые используют при калибровке воздух, лаборатория "Ивано-Франковскгаза" работает на природном газе. Для этого калибровочная установка подсоединена к газопроводу высокого давления. Это означает, что метрологические характеристики промышленных счетчиков проверяются в условиях, максимально приближенных к условиям их эксплуатации. Аналогов такой лаборатории, по словам пресс-службы, в Украине нет.

"Заводы-производители промышленных газовых счетчиков, перед тем как выпустить новый счетчик в продажу, а также предприятия, которые используют такие приборы учета,обращаются к нам, для их калибровки. Это проверка соответствия метрологических характеристик счетчика паспортным показателям, которое оформляется протоколом", – сказал главный метролог АО "Ивано-Франковскгаз" Олег Кашуба.

По словам пресс-службы, сертификат подтверждает, что оборудование, инструменты и регламенты работы лаборатории соответствуют всем Европейским нормам и правилам. Для этого специалисты лаборатории постоянно повышают квалификацию и обмениваются опытом с европейскими коллегами.

"Сейчас лаборатория может калибровать в год более 200 приборов учета различного типоразмера. В планах газовиков – модернизация лаборатории для увеличения ее мощностей. Поэтому уже в следующем году все заводы-производители и предприятия смогут сэкономить и проверить на 100% свои промышленные счетчики в Украине", - говорится в сообщении.