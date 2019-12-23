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"Івано-Франківськгаз" отримав державний сертифікат на калібрування лічильників

Новини » Енергетика     23.12.2019 - 12:20
"Івано-Франківськгаз" отримав державний сертифікат на калібрування лічильників
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Лабораторія "Івано-Франківськгазу" працює на природному газі

Єдина в Україні лабораторія АТ "Івано-Франківськгаз" для повірки та калібрування лічильників на природному газі отримала сертифікат від Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Тепер усі заводи-виробники промислових лічильників можуть перевірити метрологічні характеристики приладів в Україні (в робочих умовах експлуатації) відповідно до Європейських норм та правил. Більше нема необхідності витрачати великі кошти та везти лічильники за кордон на калібрування", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що в листопаді 2019 року лабораторія "Івано-Франківськгазу" для повірки та калібрування лічильників на природному газі підтвердила свою акредитацію. Міністерство економічного розвитку і торгівлі надало лабораторії сертифікат калібрування наукового метрологічного центру. На відміну від інших лабораторій, які використовують при калібруванні повітря, лабораторія "Івано-Франківськгазу" працює на природному газі. Для цього калібрувальна установка під’єднана до газопроводу високого тиску. Це означає, що метрологічні характеристики промислових лічильників перевіряються в умовах максимально наближених до умов їх експлуатації. Аналогів такої лабораторії, за словами прес-служби, в Україні нема.

"Заводи-виробники промислових газових лічильників, перед тим як випустити новий лічильник у продаж, а також підприємства, які використовують такі прилади обліку,звертаються до нас, для їх калібрування. Це перевірка відповідності метрологічних характеристик лічильника паспортним показникам, яка оформляється протоколом", – сказав головний метролог АТ "Івано-Франківськгаз" Олег Кашуба.

За словами прес-служби, сертифікат підтверджує, що обладнання, інструменти та регламенти роботи лабораторії відповідають всім Європейським нормам і правилам. Для цього фахівці лабораторії постійно підвищують кваліфікацію та обмінюються досвідом із європейськими колегами.

"Наразі лабораторія може калібрувати в рік понад 200 приладів обліку різного типорозміру. У планах газовиків – модернізація лабораторії для збільшення її потужностей. Тож уже наступного року усі заводи-виробники та підприємства зможуть зекономити та перевірити на 100% свої промислові лічильники в Україні", - йдеться у повідомленні.

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