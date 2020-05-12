"Ивано-Франковскгаз" отсрочил выполнение инвестпрограммы из-за неплатежей

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Из-за долгов потребителей в 70 млн гривен компания вынуждена сокращать расходы

АО "Ивано-Франковскгаз" откладывает работы по реконструкции газопроводов, замену шкафных регуляторных пунктов, закупку спецтранспорта для ликвидации утечек газа, а также компьютерного и сетевого оборудования, необходимого для обслуживания потребителей. Из-за долгов потребителей в 70 млн гривен компания вынуждена сокращать расходы. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

"Для обеспечения бесперебойного и безаварийного распределения газа, содержании в надлежащем состоянии всей газораспределительной системы Прикарпатья, АО "Ивано-Франковскгаз" ежегодно разрабатывает Инвестпрограмму, в которой четко прописано, на какие работы выделяются средства и сколько именно", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, большинство предусмотренных работ, например реконструкция сетей или замена ШРП, выполняются только в неотопительный период.

"Чтобы в домах всех прикарпатцев был стабильное давление газа - необходимо закупить и заменить 65 ШРП. Чтобы своевременно ликвидировать утечки газа – нужно приобрести шесть единиц спецтехники: машины для АДС и экскаваторы. Чтобы уменьшить количество утечек – провести реконструкции газораспределительной системы, а это минимум 36 км сетей. Чтобы обеспечить качественную связь с потребителями и работу новых центров обслуживания клиентов – приобрести компьютерное и сетевое оборудование, 182 единицы. И таких работ и техники, которые необходимо в этом году выполнить и закупить, в рамках Инвестпрограммы, очень много", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, средств на это нет из-за резкого роста неплатежей.

"Если ситуация в ближайшее время не изменится, потребители не начнут полностью или частично платить за доставку газа, придется и дальше сокращать расходы на модернизацию газораспределительной системы. Ведь средства за доставку газа, являются единственным источником финансирования Инвестиционной программы компании", - говорит финансовый директор АО "Ивано-Франковскгаз" Дмитрий Горбатюк.

В "Ивано-Франковскгазе" обращают внимание, что оплатить за доставку газа можно онлайн, не выходя из дома.

"Для этого работает много сервисов: личный кабинет на сайте 104.ua, чат-бот "7104ua" в Viber, мобильное приложение 104Mobile и др. Кроме того, по завершению карантина долг таки придется оплачивать. Поэтому в "Ивано-Франковскгазе" советуют не ждать применения пени, а оплачивать счета вовремя", - говорится в сообщении.