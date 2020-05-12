"Івано-Франківськгаз" відтермінував виконання інвестпрограми через неплатежі

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Через борги споживачів у 70 млн гривень компанія змушена скорочувати витрати

АТ "Івано-Франківськгаз" відтерміновує роботи по реконструкції газопроводів, заміні шафових регуляторних пунктів, закупівлі спецтранспорту для ліквідації витоків газу, а також комп’ютерного та мережевого обладнання необхідного для обслуговування споживачів. Через борги споживачів у 70 млн гривень компанія змушена скорочувати витрати. Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгазу".

"Для забезпечення безперебійного та безаварійного розподілу газу, утриманні в належному стані усієї газорозподільної системи Прикарпаття, АТ "Івано-Франківськгаз" щороку розробляє Інвестпрограму, у якій чітко прописано, на які роботи виділяються кошти і скільки саме", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, більшість передбачених робіт, наприклад реконструкція мереж чи заміна ШРП, виконуються тільки в неопалювальний період.

"Щоб у помешканнях всіх прикарпатців був стабільний тиск газу - необхідно закупити та замінити 65 ШРП. Щоб вчасно ліквідовувати витоки газу – потрібно придбати шість одиниць спецтехніки: машини для АДС та екскаватори. Щоб зменшити кількість витоків – провести реконструкції газорозподільної системи, а це щонайменше 36 км мереж. Щоб забезпечити якісний зв’язок із споживачами та роботу нових центрів обслуговування клієнтів – придбати комп’ютерне та мережеве обладнання, 182 одиниці. І таких робіт і техніки, які необхідно цього року виконати та закупити, в рамках Інвестпрограми, дуже багато", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, коштів на це немає через різке збільшення неплатежів.

"Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, споживачі не почнуть повністю чи частково сплачувати за доставку газу, доведеться і надалі скорочувати витрати на модернізацію газорозподільної системи. Адже кошти за доставку газу, є єдиним джерелом фінансування Інвестиційної програми компанії", - говорить фінансовий директор АТ "Івано-Франківськгаз" Дмитро Горбатюк.

В "Івано-Франківськгазі" звертають увагу, що сплатити за доставку газу можна онлайн, не виходячи з дому.

"Для цього працює багато сервісів: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот "7104ua" у Viber, мобільний додаток 104Mobile та ін. Окрім того, по завершенню карантину борг таки доведеться оплачувати. Тож в "Івано-Франківськгазі" радять не чекати застосування пені, а сплачувати рахунки вчасно", - йдеться у повідомленні.