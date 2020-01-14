"Ивано-Франковскгаз": новый тариф в 3 раза меньше себестоимости доставки газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

В 2020 году убытки АО "Ивано-Франковскгаз" составят 205,8 млн гривен

Новый тариф на распределение газа для АО "Ивано-Франковскгаз" в 3 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям. Об этом передает пресс-служба компании.

"НКРЭКУ впервые за последние три года утвердила новый тариф для АО "Ивано-Франковскгаз". Однако вопрос установления экономически обоснованного тарифа на распределение газа остается открытым, ведь он есть в 3 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, тариф не покрывает текущие расходы компании и не дает возможности поднять заработную плату работникам предприятия.

"Незначительное поднятие тарифа АО "Ивано-Франковскгаз" не позволяет решить две главные проблемы. Во-первых – поднять заработную плату трудового коллектива до уровня средней по промышленности области и остановить отток кадров. Сегодня на предприятии вакантны более 450 должностей. И несмотря на это, с 1 января зарплата работников компании остается неизменной - на уровне прошлого года, а это около 9000 гривен. Во-вторых – погасить долги за технологический газ. За экономически необоснованный тариф, а также уменьшение объемов потребления природного газа в сравнении с объемами заложенными в тарифе, "Ивано-Франковскгаз" не может рассчитаться за необходимые объемы технологического газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это автоматически создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа до потребителей. Как следствие - угроза искусственного банкротства не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС Украины.

"24 декабря НКРЭКУ впервые за последние три года частично пересмотрела тариф на услуги распределения природного газа для АО "Ивано-Франковскгаз", однако он в 3 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение Нацкомиссии приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Ивано-Франковскгаз" составят 205,8 млн гривен", - говорит финансовый директор АО "Ивано-Франковскгаз" Дмитрий Горбатюк.

В пресс-службе добавили, что в новом тарифе компании также не заложены средства на компенсацию убытков предыдущих периодов. "Только задолженность компании перед другими участниками рынка, в частности "Оператором ГТС Украины"составляет 590 млн гривен. Кроме того, госрегулятор в новом тарифе не учел в полной мере инфляционные процессы, которые повлияли на рост цен в части материалов и услуг, что в свою очередь повлияло на финансовый результат, то есть увеличение убытков. Так, уровень инфляции в Украине за 2017-2019 гг. составил 129,9%, а индекс цен производителей за этот период составил 123,3%", - говорится в сообщении.