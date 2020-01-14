"Івано-Франківськгаз": новий тариф у 3 рази менший собівартості доставки газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

У 2020 році збитки АТ "Івано-Франківськгаз" сягнуть 205,8 млн гривень

Новий тариф на розподіл газу для АТ "Івано-Франківськгаз" в 3 рази менший собівартості доставки газу споживачам. Про це поввідомляє прес-служба компанії.

"НКРЕКП вперше за останні три років затвердила новий тариф для АТ "Івано-Франківськгаз". Однак питання встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл газу залишається відкритим, адже він є у 3 рази меншим собівартості доставки газу споживачам", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, тариф не покриває поточні витрати компанії та не дає можливості підняти заробітну плату працівникам підприємства.

"Незначне підняття тарифу АТ "Івано-Франківськгаз" не дозволяє вирішити дві головні проблеми. По-перше – підняти заробітну плату трудового колективу до рівня середньої по промисловості області та зупинити відтік кадрів. Сьогодні на підприємстві є вакантними понад 450 посад. Та незважаючи на це, з 1 січня зарплата працівників компанії залишається незмінною - на рівні минулого року, а це близько 9000 гривень. По-друге – погасити борги за технологічний газ. Через економічно необґрунтований тариф, а також зменшення обсягів споживання природного газу у порівнянні з обсягами закладеними у тарифі, "Івано-Франківськгаз" не може розрахуватися за необхідні обсяги технологічного газу", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що це автоматично створює фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Як наслідок - загроза штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС України.

"24 грудня НКРЕКП вперше за останні три роки частково переглянула тариф на послуги розподілу природного газу для АТ "Івано-Франківськгаз", однак він є у 3 рази меншим собівартості доставки газу споживачам регіону. Таке рішення Нацкомісії призведе до того, що в 2020 році збитки АТ "Івано-Франківськгаз" сягнуть 205,8 млн гривень", - каже фінансовий директор АТ "Івано-Франківськгаз" Дмитро Горбатюк.

У прес-службі додали, що в новому тарифі компанії також не закладені кошти на компенсацію збитків попередніх періодів. "Тільки заборгованість компанії перед іншими учасниками ринку, зокрема "Оператором ГТС України"складає 590 млн гривень. Окрім того, держрегулятор у новому тарифі не врахував повною мірою інфляційні процеси, які вплинули на ріст цін у частині матеріалів та послуг, що в свою чергу вплинуло на фінансовий результат, тобто збільшення збитків. Так, рівень інфляції в Україні за 2017-2019 рр. склав 129,9%, а індекс цін виробників за цей період склав 123,3%", - йдеться у повідомленні.