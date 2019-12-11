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"Ивано-Франковскгаз": в 2019 году объемы потребления уменьшились на 19%

Новости » Энергетика     11.12.2019 - 14:57
"Ивано-Франковскгаз": в 2019 году объемы потребления уменьшились на 19%
Иллюстративное фото (пресс-служба "Ивано-Франковскгаза")

Наибольшее сокращение потребления голубого топлива наблюдается среди бытовых потребителей

За январь - ноябрь 2019 года "Ивано-Франковскгаз" распределил около 431 млн куб. м голубого топлива потребителям Ивано-Франковской области. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уменьшение объемов распределения газа произошло за счет всех категорий потребителей. Наибольшее сокращение потребления голубого топлива наблюдается среди бытовых потребителей – на 23%, промышленность сократила использование газа на 5%, бюджетные учреждения – на 11%, ТКЭ – на 15%.

"Впервые за последние годы наблюдается уменьшение потребления газа среди всех категорий потребителей. Если в прошлом году религиозные организации и предприятия ТКЭ увеличили потребление газа, то в 2019 году наблюдается обратная тенденция. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, религиозные организации этого года потребили голубого топлива на 2 млн куб. м меньше, а теплоснабжающие компании – на 7 млн куб. м", – отметил коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедик.

В пресс-службе отметили, что от объемов потребления природного газа зависит финансирование работ по содержанию газотранспортной системы в надлежащем состоянии и выполнение мероприятий предусмотренных Инвестпрограммой АО "Ивано-Франковскгаз". Ведь, источником финансирования текущей деятельности компании, затрат на обслуживание, ремонт, реконструкцию и модернизацию газовых сетей, а также на аварийно-диспетчерские и эксплуатационные службы является тарифная выручка от распределения газа.

"Кризисная ситуация с поступлением средств углубляется и задолженностью потребителей перед предприятием за предоставленные услуги распределения газа. На начало декабря долг перед компанией составляет 7,2 млн гривен. Из них 80% задолжали предприятия – производители тепловой энергии. Остальное – бюджетные организации и коммунально-бытовые предприятия", - говорится в сообщении.

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