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"Івано-Франківськгаз": у 2019 році обсяги споживання зменшилися на 19%

Новини » Енергетика     11.12.2019 - 14:57
"Івано-Франківськгаз": у 2019 році обсяги споживання зменшилися на 19%
Ілюстративне фото (прес-служба "Івано-Франківськгазу")

Найбільше скорочення споживання блакитного палива спостерігається серед побутових споживачів

За січень - листопад 2019 року "Івано-Франківськгаз" розподілив близько 431 млн куб. м блакитного палива споживачам Івано-Франківської області. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зменшення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок усіх категорій споживачів. Найбільше скорочення споживання блакитного палива спостерігається серед побутових споживачів – на 23%, промисловість зменшила використання газу на 5%, бюджетні установи – на 11%, ТКЕ – на 15%.

"Вперше за останні роки спостерігається зменшення споживання газу серед усіх категорій споживачів. Якщо минулого року релігійні організації та підприємства ТКЕ збільшили споживання газу, то у 2019 році спостерігається зворотна тенденція. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, релігійні організації цього року спожили блакитного палива на 2 млн куб. м менше, а теплопостачальні компанії – на 7 млн куб. м", – зазначив комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик.

У прес-службі зазначили, що від обсягів споживання природного газу залежить фінансування робіт по утриманню газотранспортної системи в належному стані та виконання заходів передбачених Інвестпрограмою АТ "Івано-Франківськгаз". Адже, джерелом фінансування поточної діяльності компанії, витрат на обслуговування, ремонт, реконструкцію та модернізацію газових мереж, а також на аварійно-диспетчерські і експлуатаційні служби є тарифна виручка від розподілу газу.

"Кризова ситуація із надходженням коштів поглиблюється і заборгованістю споживачів перед підприємством за надані послуги розподілу газу. На початок грудня борг перед компанією складає 7,2 млн гривень. З них 80% боргують підприємства – виробники теплової енергії. Решту – бюджетні організації та комунально-побутові підприємства", - йдеться у повідомленні.

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