"Ивано-Франковскгаз": 15 тысяч клиентов заказали техобслуживание в 2021 году

В 2021 году 15 тысяч потребителей газа позаботились о безопасности и заказали в АО "Ивано-Франковскгаз" услугу по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей.

Услуга технического обслуживания газовых сетей включает обследование внутренних газопроводов на предмет утечек газа, приборный контроль на плотность соединений, проверку герметичности футляров, смазка запорных устройств, устранения утечек на муфтовых соединениях. По словам пресс-службы, такой комплекс работ предотвращает возникновение аварийных ситуаций и обеспечивает надлежащее техническое состояние внутренних сетей.

"Почти в 80% домах прикарпатцев, где специалисты нашей компании провели техобслуживание внутренних сетей, были обнаружены утечки газа. Чаще всего, отмечают газовики, утечки находят на газовых кранах и арматуре. Наличие утечек газа – прямая опасность для жизни и здоровья людей", - констатирует директор по капитальному строительству АО "Ивано-Франковскгаз" Александр Мандрик.

Согласно действующего законодательства, ответственность за состояние внутренних сетей и газового оборудования в частных домах и квартирах несут их владельцы. Осуществлять техническое обслуживание могут исключительно специалисты, имеющие лицензию на проведение газоопасных работ.

"АО "Ивано-Франковскгаз" имеет необходимые разрешения и лицензии на проведение работ. Услугу технического обслуживания выполняют профессионалы с многолетним опытом, в работе используют только специализированное современное оборудование. Узнать подробную информацию об услуге технического обслуживания, получить персональную консультацию и заключить договор на оказание выбранной услуги можно в ближайшем 104.ua клиентском пространстве", - говорится в сообщении.