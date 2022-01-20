ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Івано-Франківськгаз": 15 тисяч клієнтів замовили техобслуговування у 2021 році

Новость на русском →
Івано-Франківськ, Четвер 20 січня 2022 14:24
"Івано-Франківськгаз": 15 тисяч клієнтів замовили техобслуговування у 2021 році Фото: технічне обслуговування газових мереж (прес-служба "Івано-Франківськгазу")
Автор: Марія Тарариєва

У 2021 році 15 тисяч споживачів газу подбали про безпеку і замовили в АТ "Івано-Франківськгаз" послугу з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж.

Про це повдіомляє прес-служба компанії.

Послуга технічного обслуговування газових мереж включає обстеження внутрішніх газопроводів на предмет витоків газу, приладовий контроль на щільність з’єднань, перевірку герметичності футлярів, змащування запірних пристроїв, усунення витоків на муфтових з’єднаннях. За словами прес-служби, такий комплекс робіт запобігає виникненню аварійних ситуацій та забезпечує належний технічний стан внутрішніх мереж.

"Майже у 80% помешканнях прикарпатців, де фахівці нашої компанії провели техобслуговування внутрішніх мереж, було виявлено витоки газу. Найчастіше, зазначають газовики, витоки знаходять на газових кранах і арматурі. Наявність витоків газу – пряма небезпека для життя і здоров’я людей", - констатує директор з капітального будівництва АТ "Івано-Франківськгаз" Олександр Мандрик.

Відповідно до чинного законодавства, відповідальність за стан внутрішніх мереж та газового обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їх власники. Здійснювати технічне обслуговування можуть виключно спеціалісти, які мають ліцензію на проведення газонебезпечних робіт.

"АТ "Івано-Франківськгаз" має необхідні дозволи та ліцензії на проведення робіт. Послугу технічного обслуговування виконують професіонали з багаторічним досвідом, у роботі використовують лише спеціалізоване сучасне обладнання. Дізнатися детальну інформацію про послугу технічного обслуговування, отримати персональну консультацію та укласти договір на надання обраної послуги можна у найближчому 104.ua клієнтському просторі", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ Газ
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом