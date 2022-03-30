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В Ивано-Франковске женщин будут учить стрелять, - мэр

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Ивано-Франковск, Среда 30 марта 2022 09:48
В Ивано-Франковске женщин будут учить стрелять, - мэр Фото: в Ивано-Франковске женщин будут учить стрелять (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В школьных тирах Ивано-Франковска с понедельника планируют возобновить обучение по стрельбе. В первую очередь их будут проводить для женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Руслана Марцинкива во время прямого эфира.

"По "денацификации и демилитаризации" в Ивано-Франковске: напоминаю, что мы в общине восстановили курсы первой домедицинской помощи. Только за первый день записалось более 150 человек! Также планируем возобновить обучение по стрельбам. В первую очередь надеюсь, что будут приходить учиться женщины. Чтобы враг почувствовал, что его здесь "ждали"! Также проводим в городе курсы по изучению украинского языка", - рассказал Марцинкив.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 35 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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