В Івано-Франківську жінок вчитимуть стріляти, - мер

У шкільних тирах Івано-Франківська з понеділка планують відновити навчання зі стрільби. Першочергово їх проводитимуть для жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Руслана Марцінківа під час прямого ефіру.

"Щодо "денацифікації та "демілітаризації" у Франківську: нагадую, що ми в громаді відновили курси першої домедичної допомоги. Лише за перший день записалось більш як 150 людей! Також плануємо відновити навчання зі стрільб. В першу чергу сподіваюсь, що приходитимуть навчатись жінки. Щоб ворог відчув, що його тут "чекали"! Також проводимо в місті курси з вивчення української мови", - розповів Марцінків.

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