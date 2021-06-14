В Ивано-Франковске врач продавал фейковые COVID-справки
Правоохранители в Ивано-Франковске заблокировали механизм изготовления фейковых справок об отрицательном результате ПЦР-тестов. Врач местного медучреждения искал потенциальных клиентов в сети Интернет и предлагал 500 гривен за "услугу".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что фальшивки имитировали бланки известной сети медицинских лабораторий из списка Минздрава.
"Врач создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском. Он "заверял" их поддельной "мокрой "печатью",- говорится в сообщении.
Известно, что нелегальный бизнес фигурант начал в марте этого года. Клиентов искал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость "справки" составляла 500 гривен.
По информации СБУ, лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в госреестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома".
Поддельные справки, в частности, использовались для пересечения государственной границы.
В ходе обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)
Напомним, что СБУ во Львовской области заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на коронавирус.
Также РБК-Украина писало, что правоохранители изъяли контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностики коронавируса.