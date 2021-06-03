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Во Львовской области разоблачили схему масштабной фальсификации результатов ПЦР-тестов

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Львовская область, Четверг 03 июня 2021 10:42
Во Львовской области разоблачили схему масштабной фальсификации результатов ПЦР-тестов Фото: СБУ проводит обыски в офисе преступной организации (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) во Львовской области заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Для быстрого пересечения границы и во избежание самоизоляции мошенники предлагали клиентам тесты с заведомо "негативным" результатом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организовали сделку коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", - говорится в сообщении .

Известно, что злоумышленники подделывали не только результаты исследований, но и QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, исполняющих лабораторные исследования.

По оперативной информации, схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году.

"Справку мошенники подделывали в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 грн в зависимости от уровня качества (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже). В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок", - рассказали правоохранители.

По заключению экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и навредить имиджу Украины на международной арене.

Во время 6-ти обысков правоохранители изъяли официальную документацию, сфальсифицированы справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Фото: изъятые вещи во время обыска СБУ (ssu.gov.ua)

Напомним, что в марте Служба безопасности изъяла контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Ранее стало известно, что в Украину пытались въехать две гражданки Молдовы с поддельными ПЦР-тестами.

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