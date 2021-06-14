В Івано-Франківську лікар продавав фейкові COVID-довідки

Правоохоронці в Івано-Франківську заблокували механізм виготовлення фейкових довідок про негативний результат ПЛР-тестів. Лікар місцевого медзакладу шукав потенційних клієнтів у мережі Інтернет та пропонував 500 гривень за "послугу".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що фальшивки імітували бланки відомої мережі медичних лабораторій зі списку МОЗ.

"Лікар створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами - українською та англійською. Він "засвідчував" їх підробленою "мокрою" печаткою", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що нелегальний бізнес фігурант розпочав у березні цього року. Клієнтів шукав через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" становила 500 гривень.

За інформацією СБУ, лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до держреєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома".

Підроблені довідки, зокрема, використовувались для перетину державного кордону.

У ході обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками підробок.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)