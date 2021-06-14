В Івано-Франківську лікар продавав фейкові COVID-довідки
Правоохоронці в Івано-Франківську заблокували механізм виготовлення фейкових довідок про негативний результат ПЛР-тестів. Лікар місцевого медзакладу шукав потенційних клієнтів у мережі Інтернет та пропонував 500 гривень за "послугу".
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що фальшивки імітували бланки відомої мережі медичних лабораторій зі списку МОЗ.
"Лікар створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами - українською та англійською. Він "засвідчував" їх підробленою "мокрою" печаткою", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що нелегальний бізнес фігурант розпочав у березні цього року. Клієнтів шукав через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" становила 500 гривень.
За інформацією СБУ, лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до держреєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома".
Підроблені довідки, зокрема, використовувались для перетину державного кордону.
У ході обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками підробок.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.
Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, що СБУ у Львівській області заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на коронавірус.
Також РБК-Україна писало, що правоохоронці вилучили контрабанду неякісних ліків та підроблених експрес-тестів для діагностування коронавірусу.