В Ивано-Франковске восстановили систему оповещения о воздушных тревогах

В Ивано-Франковске вечером 28 августа полностью восстановлено централизованное включение сирен при воздушной тревоге.

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Сообщается, что неполадки в работе системы оповещения все еще наблюдаются в Тисменицком, Городенковском, Тлумацком и Снятинском районах области. Над устранением этих проблем продолжает работать аварийная бригада.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения. Жителям области напомнили об альтернативных каналах информации о воздушных тревогах.

Также стало известно, что УЗ продлевает маршрут поезда №749/750 сообщением Ивано-Франковск - Киев в Запорожье из-за повышенного спроса жителей Никополя и Марганца для эвакуации в более безопасные регионы Украины.

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