ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Івано-Франківську відновили систему оповіщення про повітряні тривоги

Новость на русском →
Івано-Франківськ, Неділя 28 серпня 2022 22:42
В Івано-Франківську відновили систему оповіщення про повітряні тривоги Фото: Івано-Франківськ відновив систему оповіщення (galka.if)
Автор: Константин Широкун

В Івано-Франківську ввечері 28 серпня повністю відновлено централізоване включення сирен при повітряній тривозі.

Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Повідомляється, що неполадки в роботі системи оповіщення все ще спостерігаються в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах області. Над усуненням цих проблем продовжує працювати аварійна бригада.

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківській області вийшла з ладу апаратура централізованого оповіщення населення. Жителям області нагадали про альтернативні канали інформації про повітряні тривоги.

Також стало відомо, що УЗ продовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ-Київ до Запоріжжя через підвищений попит жителів Нікополя і марганцю для евакуації в більш безпечні регіони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ Івано-Франківська область воздушная тревога
NEWS
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати