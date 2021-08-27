UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Ивано-Франковске вакцинированные получат билеты на футбол и льготы на проезд в транспорте

Автор: Инна Собора

В Ивано-Франковске ввели еще две мотивации для вакцинированных от коронавируса. Мотивационные предложения будут действовать в течение сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Так, все, кто вакцинировался с 1 сентября по 1 октября и имеет карточку "Галка" (для проезда в общественном транспорте по городу), смогут обратиться в КП "Электроавтотранс" и получить на "Галку" 100 гривен.

Также вакцинированные в этот период любители футбола могут бесплатно получить в кассах стадиона "Рух" билетов на домашние футбольные матчи МФК "Прикарпатье".

Ранее РБК-Украина писало, как украинцев мотивируют вакцинироваться от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация