В Ивано-Франковске вакцинированные получат билеты на футбол и льготы на проезд в транспорте

В Ивано-Франковске ввели еще две мотивации для вакцинированных от коронавируса. Мотивационные предложения будут действовать в течение сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива .

Так, все, кто вакцинировался с 1 сентября по 1 октября и имеет карточку "Галка" (для проезда в общественном транспорте по городу), смогут обратиться в КП "Электроавтотранс" и получить на "Галку" 100 гривен.

Также вакцинированные в этот период любители футбола могут бесплатно получить в кассах стадиона "Рух" билетов на домашние футбольные матчи МФК "Прикарпатье".