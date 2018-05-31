В Ивано-Франковске участники стрельбы возле ночного клуба предстанут перед судом

За совершенные действия злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет

В Ивано-Франковске участники стрельбы возле ночного клуба, в результате которой пострадали двое людей, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

"В настоящее время Ивано-Франковской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении шести лиц за совершение преступления, предусмотренного частью четвертой ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, досудебным расследованием было установлено, что жители города Киева и Киевской области, находясь в одном из ночных клубов города Ивано-Франковска применили огнестрельное оружие и умышленно нанесли телесные повреждения путем нанесения ударов руками и ногами посетителям заведения.

Отмечается, что в результате вышеуказанных действий ущерб причинен двум потерпевшим лицам.

Так, во время досудебного расследования всем шестерым фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные действия злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Ивано-Франковске в ночь на 1 апреля 2018 года произошла стрельба возле ночного клуба, в результате происшествия два человека получили ранения.