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В Ивано-Франковске участники стрельбы возле ночного клуба предстанут перед судом

НовостиОбщество    31.05.2018 - 11:29
Фото: задержание преступников (facebook.com/ifpolice)
Фото: задержание преступников (facebook.com/ifpolice)

За совершенные действия злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет

В Ивано-Франковске участники стрельбы возле ночного клуба, в результате которой пострадали двое людей, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

"В настоящее время Ивано-Франковской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении шести лиц за совершение преступления, предусмотренного частью четвертой ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, досудебным расследованием было установлено, что жители города Киева и Киевской области, находясь в одном из ночных клубов города Ивано-Франковска применили огнестрельное оружие и умышленно нанесли телесные повреждения путем нанесения ударов руками и ногами посетителям заведения.

Отмечается, что в результате вышеуказанных действий ущерб причинен двум потерпевшим лицам.

Так, во время досудебного расследования всем шестерым фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные действия злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Ивано-Франковске в ночь на 1 апреля 2018 года произошла стрельба возле ночного клуба, в результате происшествия два человека получили ранения.

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Теги публикации: Ивано-Франковск, Суд, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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