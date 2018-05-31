У Івано-Франківську учасники стрілянини біля нічного клубу постануть перед судом

За вчинені дії зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років

У Івано-Франківську учасники стрілянини біля нічного клубу, у результаті якої постраждали двоє людей, постануть перед судом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

"На теперішній час Івано-Франківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо шести зазначених осіб за скоєння злочину, передбаченого частиною четвертою ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, досудовим розслідуванням було установлено, що жителі міста Києва та Київської області, перебуваючи в одному з нічних клубів міста Івано-Франківська застосували вогнепальну зброю та умисно спричинили тілесні ушкодження шляхом нанесення ударів руками і ногами відвідувачам закладу.

Зазначається, що внаслідок вищевказаних дій шкоду завдано двом потерпілим особам.

Так, під час досудового розслідування всім шістьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинені дії зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську в ніч на 1 квітня 2018 року сталася стрілянина біля нічного клубу, в результаті події дві людини отримали поранення.