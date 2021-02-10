В Ивано-Франковске на следующей неделе откроется консульство Хорватии

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на следующей неделе в городе откроется почетное консульство Хорватии. Церемония открытия запланирована на 18 февраля.

Об этом Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook.

"Сейчас имел возможность общаться с почетным консулом Республики Хорватия в Западном регионе Виталием Запухляком! А целью встречи стало обсуждение ближайшего будущего события - 18 февраля открываем почетное консульство Хорватии в Ивано-Франковске (на Мазепы, 130)", - написал он.

Отметим, почетный консул отличается от классического консула. Это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны.