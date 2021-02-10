В Івано-Франківську наступного тижня відкриється консульство Хорватії

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що на наступному тижні у місті відкриється почесне консульство Хорватії. Церемонія відкриття запланована на 18 лютого.
"Нині мав нагоду спілкуватись із почесним консулом Республіки Хорватія в Західному регіоні Віталієм Запухляком! А метою зустрічі стало обговорення найближчої майбутньої події - 18 лютого відкриваємо почесне консульство Хорватії в Івано-Франківську (на Мазепи, 130)", - написав він.
Зазначимо, почесний консул відрізняється від класичного консула. Це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни.
Нагадаємо, раніше Україна офіційно відкрила почесне консульство в Новій Зеландії. Це перше представництво Києва в цій країні.
Крім того, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що число українських генеральних консульств в цій країні треба збільшити. За його словами, очікується відкриття консульства у Вроцлаві.