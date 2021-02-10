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В Івано-Франківську наступного тижня відкриється консульство Хорватії

Автор: Андрій Козловський

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що на наступному тижні у місті відкриється почесне консульство Хорватії. Церемонія відкриття запланована на 18 лютого.

Про це Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Нині мав нагоду спілкуватись із почесним консулом Республіки Хорватія в Західному регіоні Віталієм Запухляком! А метою зустрічі стало обговорення найближчої майбутньої події - 18 лютого відкриваємо почесне консульство Хорватії в Івано-Франківську (на Мазепи, 130)", - написав він.

Зазначимо, почесний консул відрізняється від класичного консула. Це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни.

Нагадаємо, раніше Україна офіційно відкрила почесне консульство в Новій Зеландії. Це перше представництво Києва в цій країні.

Крім того, посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що число українських генеральних консульств в цій країні треба збільшити. За його словами, очікується відкриття консульства у Вроцлаві.

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