В Ивано-Франковске предупредили о письмах от мошенников: что известно

Как отмечает Онищук, всю достоверную информацию можно увидеть на официальных страницах ОВА или же Telegram-каналах.

"Областная военная администрация уже много сделала и в дальнейшем продолжает делать для достижения победы, поэтому под нашим именем решили мошенники направлять письма о сборе средств", - пишет глава ОВА.

Онищук призывает сразу сообщать о подобных случаях поступления письма, чтобы правоохранители смогли найти мошенников.

Фото: в Ивано-Франковске предупредили о письмах от мошенников (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)