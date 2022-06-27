В Ивано-Франковске предупредили о письмах от мошенников: что известно

На Прикарпатье мошенники рассылают предпринимателям фейковые письма якобы от ОВА. Призывают оказать гуманитарную помощь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.
Как отмечает Онищук, всю достоверную информацию можно увидеть на официальных страницах ОВА или же Telegram-каналах.
"Областная военная администрация уже много сделала и в дальнейшем продолжает делать для достижения победы, поэтому под нашим именем решили мошенники направлять письма о сборе средств", - пишет глава ОВА.
Онищук призывает сразу сообщать о подобных случаях поступления письма, чтобы правоохранители смогли найти мошенников.
Фото: в Ивано-Франковске предупредили о письмах от мошенников (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине участились случаи, когда мошенники взламывают страницы украинцев в Facebook и используют для собственных целей.
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