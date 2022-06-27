В Івано-Франківську попередили про листи від шахраїв: що відомо

На Прикарпатті шахраї розсилають підприємцям фейкові листи нібито від ОВА. Закликають надати гуманітарну допомогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови івано-франківської ОДА Світлани Онищук.

Фото: в Івано-Франківську попередили про листи від шахраїв (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)

"Обласна військова адміністрація вже багато зробила і надалі продовжує робити для досягнення Перемоги, тому під нашим іменем вирішили шахраї направляти листи про збір коштів", - пише голова ОВА.

Як відзначає Онищук, усю достовірну інформацію можна побачити на офіційних сторінках ОВА або ж Telegram-каналах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні почастішали випадки, коли шахраї зламують сторінки українців у Facebook і використовують для власних цілей.

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