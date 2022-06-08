В Івано-Франківську подорожчав проїзд у маршрутках: який тариф

В Івано-Франківську підняли тарифи на проїзд у приватному громадському транспорті до 10 грн. Здорожчання стосується лише маршруток, в комунальному транспорті вартість не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-франківська Руслана Марцінківа .

За його словами, тарифи на проїзд у комунальному транспорті (автобуси і тролейбуси КП "Електроавторанс") не змінюється.

"За карткою "Галка" - 6 гривень поїздка, оплата банківською картою або SMS-квиток - 8 гривень поїздка, готівкою - 10 гривень поїздка", - заявив мер.

До цього проїзд на приватних маршрутах Івано-Франківська коштував 8 грн.