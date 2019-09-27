В Ивано-Франковске открыт первый в Украине центр обучения и развития РГК

Иллюстративное фото (dtek.com)

Ежемесячно обучение в ЦОР проходить около 400 человек

На базе АО "Ивано-Франковскгаз" открыт Инновационный центр обучения и развития РГК. В ЦОР будут учиться газовики со всей Украины, студенты и даже клиенты компании, используя самую современную технику и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

"Инновационный центр обучения и развития "Ивано-Франковскгаза" под брендом РГК стал первым в Украине. Здесь сочетаются современные учебные технологии, оборудование и продуманный дизайн", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, ежемесячно обучение в ЦОР проходить около 400 человек.

"Открытие современного Центра обучения – это очередной этап реализации комплексной программы "Ивано-Франковскгаза" по развитию клиентского сервиса. Главная цель ЦОР - создать современное инновационное пространство для повышения квалификации газовиков и таким образом улучшить качество предоставления услуг клиентам", – говорит председатель правления АО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.

В пресс-службе отметили, что современный подход к учебному пространству позволяет проводить одновременно теоретические и практические обучения. Центр разделен на две отдельные зоны. Зона теории рассчитана на комфортное размещение 25 человек.

"В практическом зале представлено более 100 единиц современного газового оборудования. Все они являются действующими, что особо актуально. Ведь здесь будут проходить производственную практику студенты Ивано-Франковского национального университета нефти и газа, повышать квалификацию сварщики, которые работают на предприятиях Прикарпатья, и конечно же газовики. Оборудование центра обучения постоянно обновляться, что позволит специалистам газовой сферы идти в ногу со временем", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, разработан курс обучения и для школьников. На практике их будут обучать, как правильно пользоваться газовыми приборами. Правилам использования газа будут учить и юридических потребителей.

"Первое обучение состоится 28 сентября. Менеджеры "Ивано-Франковскгаза" будут повышать навыки клиентоориентированности и развивать сервисное мышление", - говорится в сообщении.