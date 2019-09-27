У Івано-Франківську відкрито перший в Україні центр навчання та розвитку РГК

Ілюстративне фото (dtek.com)

Щомісяця навчання в ЦНР проходитимуть близько 400 людей

На базі АТ "Івано-Франківськгаз" відкрито Інноваційний центр навчання та розвитку РГК. У ЦНР навчатимуться газовики з усієї України, студенти та навіть клієнти компанії, використовуючи найсучаснішу техніку та обладнання. Про це повідомляє прес-служба " Івано-Франківськгазу".

"Іноваційний центр навчання та розвитку "Івано-Франківськгазу" під брендом РГК став першим в Україні. Тут поєднано сучасні навчальні технології, обладнання та продуманий дизайн", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, щомісяця навчання в ЦНР проходитимуть близько 400 людей.

"Відкриття сучасного Центру навчання – це черговий етап реалізації комплексної програми "Івано-Франківськгазу" з розвитку клієнтського сервісу. Головна мета ЦНР - створити сучасний інноваційний простір для підвищення кваліфікації газовиків і таким чином покращити якість надання послуг клієнтам", – каже голова правління АТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга.

У прес-службі зазначили, що сучасний підхід до навчального простору дозволяє проводити водночас теоретичні та практичні навчання. Центр розділений на дві окремі зони. Зона теорії розрахована на комфортне розміщення 25 слухачів.

"В практичному залі представлено понад 100 одиниць сучасного газового обладнання. Усі вони є діючими, що особливо актуально. Адже тут проходитимуть виробничу практику студенти Івано-Франківського національного університету нафти і газу, підвищуватимуть кваліфікацію зварники, які працюють на підприємствах Прикарпаття, і звичайно ж газовики. Устаткування центру навчання постійно оновлюватиметься, що дозволить фахівцям газової сфери іти в ногу з часом", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, розроблено курс навчання і для школярів. На практиці їх навчатимуть як правильно користуватися газовими приладами. Правилам використання газу навчатимуть і юридичних споживачів.

"Перше навчання відбудеться 28 вересня. Менеджери "Івано-Франківськгазу" підвищуватимуть навички клієнтоорієнтованості та розвиватимуть сервісне мислення", - йдеться у повідомленні.