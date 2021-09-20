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В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на улице

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 19 сентября, в Ивано-Франковске во дворе одного из домов поссорились двое мужчин. В результате конфликта один из них вытащил пистолет и начал стрелять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Огонь открыл 31-летний уроженец Сумской области, который теперь проживает в Ивано-Франковске. Он несколько раз выстрелил в сторону другого участника конфликта. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение грудной клетки.

На место вызова немедленно выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и патрульные.

Во время осмотра правоохранители изъяли пистолет и несколько вещественных доказательств. Все это направили для проведения соответствующей экспертизы.

Стрелка задержали недалеко от места преступления. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям причинение тяжких телесных повреждений и совершение хулиганских действий.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.

Фото: В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на улице (mvs.gov.ua)

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Ивано-Франковск