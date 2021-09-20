Вогонь відкрив 31-річний уродженець Сумської області, який тепер проживає в Івано-Франківську. Він кілька разів вистрілив у бік іншого учасника конфлікту. В результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення грудної клітини.

На місце виклику негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та патрульні.

Під час огляду правоохоронці вилучили пістолет та кілька речових доказів. Все це направили для проведення відповідної експертизи.

Стрілка затримали недалеко від місця злочину. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за двома статтями заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вчинення хуліганських дій.

Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує тюремне ув'язнення на строк до восьми років.

Фото: в Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці (mvs.gov.ua)