В Ивано-Франковске коронавирусом заразились медики

В Ивано-Франковске заражение коронавирусом подтвердили в двух медицинских работников. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении на странице в Facebook.

По словам городского головы, среди больных медиков сотрудник областного перинатального центра.

"К сожалению, среди заболевших есть двое медицинских работников, в том числе из областного перинатального центра", - рассказал он.

Марцинкив добавил, что в больницах Ивано-Франковска экспресс-тесты на коронавирус дали положительный результат у 13 пациентов с пневмонией. Сейчас проводится лабораторное исследование образцов пациентов, шестеро из которых находятся в реанимации.

В общем в двух больницах города находятся 98 пациентов с пневмониями различной формы тяжести, а также одна беременная в родильном центре и 26 детей в детской больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице коронавирус подтвердили у врача Подольского регионального онкологического центра. После обнаружения коронавируса, медицинское учреждение закрыли. На его территории работают инфекционисты.

Кроме того, в Тернопольской области коронавирусом заболели почти 20 медиков. Вспышка коронавируса среди медиков начался с больного гриппом врача, у которого также был коронавирус.