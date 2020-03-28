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В Ивано-Франковске коронавирусом заразились медики

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 18:19
В Ивано-Франковске коронавирусом заразились медики
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

COVID-19 подтвердили у двух медработников

В Ивано-Франковске заражение коронавирусом подтвердили в двух медицинских работников. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении на странице в Facebook.

По словам городского головы, среди больных медиков сотрудник областного перинатального центра.

"К сожалению, среди заболевших есть двое медицинских работников, в том числе из областного перинатального центра", - рассказал он.

Опубликовано Русланом Марцінковим Суббота, 28 марта 2020 г.

Марцинкив добавил, что в больницах Ивано-Франковска экспресс-тесты на коронавирус дали положительный результат у 13 пациентов с пневмонией. Сейчас проводится лабораторное исследование образцов пациентов, шестеро из которых находятся в реанимации.

В общем в двух больницах города находятся 98 пациентов с пневмониями различной формы тяжести, а также одна беременная в родильном центре и 26 детей в детской больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице коронавирус подтвердили у врача Подольского регионального онкологического центра. После обнаружения коронавируса, медицинское учреждение закрыли. На его территории работают инфекционисты.

Кроме того, в Тернопольской области коронавирусом заболели почти 20 медиков. Вспышка коронавируса среди медиков начался с больного гриппом врача, у которого также был коронавирус.

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