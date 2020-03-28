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У Івано-Франківську коронавірусом заразилися медики

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 18:19
У Івано-Франківську коронавірусом заразилися медики
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

COVID-19 підтвердили у двох медпрацівників

У Івано-Франківську зараження коронавірусом підтвердили у двох медичних працівників. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook.

За словами міського голови, серед хворих медиків співробітник обласного перинатального центру.

"На жаль, серед хворих є двоє медичних працівників, в тому числі з обласного перинатального центру", - розповів він.

Опубліковано Русланом Марцінковим Субота, 28 березня 2020 р.

Марцінків додав, що у лікарнях Івано-Франківська експрес-тести на коронавірус дали позитивний результат у 13 пацієнтів з пневмонією. Зараз проводиться лабораторне дослідження зразків пацієнтів, шестеро з яких перебувають у реанімації.

Загалом у двох лікарнях міста перебуває 98 пацієнтів з пневмоніями різної форми тяжкості, а також одна вагітна у пологовому центрі та 26 дітей у дитячій лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінниці коронавірус підтвердили у лікаря Подільського регіонального онкологічного центру. Після виявлення коронавірусу, медичний заклад зачинили. На його території працюють інфекціоністи.

Крім того, у Тернопільській області на коронавірус захворіли майже 20 медиків. Спалах коронавірусу серед медиків розпочався з хворого на грип лікаря, у якого також був коронавірус.

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