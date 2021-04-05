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В Івано-Франківську карантинний протест. Мер міста підтримує мітингувальників

Новость на русском → Івано-Франківськ, Понеділок 05 квітня 2021 13:36
В Івано-Франківську карантинний протест. Мер міста підтримує мітингувальників Фото: в Івано-Франківську протестують через карантин (blitz.if.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Під Івано-Франківською обласною державною адміністрацією влаштували протест через карантинні обмеження. Люди вимагають дозволити роботу промислових ринків та рух приміських поїздів.

Про це повідомляє місцеве видання "Бліц-Інфо".

Працівники ринків та залізничного транспорту приміського сполучення протестують проти "червоної" зони. Вони просять ОДА розглянути рішення про дозвіл роботи ринків та приміських поїздів.

Міський голова Руслан Марцінків заявив, що в ОДА нормально віднеслися до вимоги дозволити роботу ринків. Обіцяли сьогодні ж пропрацювати можливість відновлення роботи - впродовж 4 годин.

Фото: в Івано-Франківську протестують через карантин (blitz.if.ua)

"Тому скоро нарешті буде відомо як, коли і за яких умов промислові ринки зможуть працювати. Міська влада всіляко підтримає підприємців. Тепер - слово за обласною адміністрацією. Чекаємо", - пояснив мер.

Нагадаємо, у Полтаві продовжується протест підприємців через жорсткий карантин. Центральні вулиці перекрили.

Зазначимо, у Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.

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