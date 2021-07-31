ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ивано-Франковске горело общежитие Национального медицинского университета

Новина українською →
Суббота 31 июля 2021 08:46
В Ивано-Франковске горело общежитие Национального медицинского университета Фото: в Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Ивано-Франковске возник пожар в девятиэтажном общежитии Национального медицинского университета. Пришлось эвакуировать студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Информация о пожаре поступила в 21:21. Возгорание возникло в комнате на пятом этаже.

На место прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.

"Подразделениями ГСЧС на свежий воздух выведено 88 студентов", - говорится в сообщении.

Ранее в Одессе произошел пожар в общежитии Национального университета по улице Маршала Малиновского.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск пожар общежитие
NEWS
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета