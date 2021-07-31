В Ивано-Франковске горело общежитие Национального медицинского университета
Фото: в Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Ивано-Франковске возник пожар в девятиэтажном общежитии Национального медицинского университета. Пришлось эвакуировать студентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Информация о пожаре поступила в 21:21. Возгорание возникло в комнате на пятом этаже.
На место прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.
"Подразделениями ГСЧС на свежий воздух выведено 88 студентов", - говорится в сообщении.
Ранее в Одессе произошел пожар в общежитии Национального университета по улице Маршала Малиновского.
Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры.