В Івано-Франківську горів гуртожиток Національного медичного університету
Фото: в Івано-Франківську сталася пожежа в гуртожитку (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Івано-Франківську виникла пожежа в дев’ятиповерховому гуртожитку Національного медичного університету. Довелося евакуювати студентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Інформація про пожежу надійшла о 21:21. Загорання виникло в кімнаті на п’ятому поверсі.
На місце прибули рятувальники, які ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає.
"Підрозділами ДСНС на свіже повітря виведено 88 студентів", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Одесі сталася пожежа у гуртожитку Національного університету по вулиці Маршала Малиновського.
Крім того, кілька місяців тому у Києві сталася пожежа в гуртожитку Київського національного університету будівництва і архітектури.