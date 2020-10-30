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В Ивано-Франковске от газоснабжения отключили сотни домов

Пятница 30 октября 2020 02:59
В Ивано-Франковске от газоснабжения отключили сотни домов
Фото: газовая плита (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Вечером в Ивано-Франковске произошло аварийное отключение потребителей от газоснабжения. По информации ПАО "Ивано-Франковскгаз", вероятно, неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Информация об отключении газоснабжения поступила в ГСЧС в 22:30. Оно отсутствует в районе улицы Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сичинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко, Чорновила и селе Криховцы.

По информации дежурного Ивано-Франковск ТКЭ в связи с понижением давления в системе газопроводов до 2 Атм с 19:20 приостановлена работа 5 котельных на территории Ивано-Франковской МР по ул. Дорошенко, с. Крохе, ул. Шевченко (обеспечение теплоснабжения 558 многоквартирных жилых домов) и Мазепы 114 (Ивано-Франковская ЦГКБ – 381 больных и персонала 64), Ивано-Франковский областной кардиодиспансер (46 больных и персонала 22) и Коновальца, 132 (Ивано-Франковская ОДКБ – больных 262 ребенка, 85 мам, 68 персонала).

Всего без теплоснабжения 558 многоквартирных жилых дома и 3 лечебных учреждения.

По установлению мест отключения газоснабжения работают аварийные бригады ПАО "Ивано-Франковскгаз".

Ранее в связи со взрывом на газораспределительной подстанции в Дергачевском районе Харьковской области без газа остались 3,5 тысячи человек.

Напомним, из-за взрыва на газораспределительной станции погибли двое людей, а девять получили ранения.

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