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В Івано-Франківську здійснив аварійну посадку літак з пасажирами

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 10:54
В Івано-Франківську здійснив аварійну посадку літак з пасажирами

Причина - несправність шасі, про яку повідомив датчик

У міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак, що слідував рейсом "Валенсія-Київ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Повідомляється, що причиною екстреної посадки стало повідомлення датчика про несправність шасі.

"19.09.2019 в 21.26 в ОКЦ ДСНС надійшло повідомлення про те, що у міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" здійснює аварійну посадку авіарейс "Валенсія - Київ". Загальна кількість пасажирів (у т. ч. екіпаж) 90 осіб. Причина аварійної посадки - повідомлення датчика про несправність шасі", - повідомляє управління ОДА.

До місця події виїжджали рятувальні служби. Повідомляється, що рейс приземлився без негативних наслідків.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує підписання двосторонньої угоди зі Словаччиною з відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород".

Також РБК-Україна повідомляло, що літак, на якому прилетів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, зіткнувся з автобусом на аеродромі. Інцидент стався у Вікторії, столиці провінції Британська Колумбія. Автобус для представників ЗМІ, який стояв на аеродромі, під час від'їзду зачепив крило літака, на якому Джастін Трюдо подорожує під час своєї виборчої кампанії.

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